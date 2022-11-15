«Укрэнего»: Уничтожен объект, снабжавший электричеством Херсонскую и Николаевскую области

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Объект инфраструктуры, обеспечивавший снабжение электричеством, был уничтожен на правобережье Херсонской и части Николаевской областей. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщил глава правления национальной энергетической компании «Укрэнего» Владимир Кудрицкий.

— Он больше не существует. Два автотрансформатора, каждый весом 250 тонн, взорваны. Зал релейной защиты, компрессорная, аккумуляторная <...> дополнительно расстреляно и сокрушено, — отметил он.

Глава компании добавил, что на текущий момент идет обсуждение схем поставок энергии в контролируемую украинскими войсками часть Херсонской области из соседних регионов. Официальный Киев попросил у «зарубежных партнеров» необходимое оборудование, в этом ему готовы помочь Польша и Франция, сообщает РИА Новости.

В четверг, 10 ноября, губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что неизвестные подорвали опору ЛЭП в регионе. Глава области добавил, что электроснабжение района будет переведено на резервную линию до того момента, пока не закончатся восстановительные работы на поврежденной линии.

В начале ноября издание New York Times сообщило, что власти Украины начали подготовку к эвакуации трех миллионов жителей Киева в случае полного отключения электроэнергии. Национальная энергетическая компания Украины еще в субботу заявила, что продолжит вводить веерные отключения электроэнергии в семи регионах страны для того, чтобы не «потерять всю систему электроснабжения».