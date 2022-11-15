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Выставку о культуре Донбасса в Музее Победы посмотрели около 35 тысяч человек

Анастасия Колоскова
Город
Выставку о культуре Донбасса в Музее Победы посмотрели около 35 тысяч человек
Фото: пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Посетителями выставки о культуре и традициях Донбасса «Новые республики: история края», которая была открыта в Музее Победы с 4 по 13 ноября, стали порядка 35 тысяч человек. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщили в пресс-службе музея.

— С августа 2022 Министерство культуры и Музей Победы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР реализуют масштабный проект «Наши традиции», который знакомит жителей ЛНР с бесценными собраниями ведущих российских музеев. Он пользуется большой популярностью у жителей региона, — говорится в сообщении.

На выставке были представлены материалы регионов, недавно присоединенных к России. В их числе экспонаты краеведческих музеев из Донецка и Луганска. Гости выставки смогли увидеть более ста оцифрованных фотографий и документов, которые посвящены традициям, культуре и истории регионов.

До этого сообщалось, что в Музее Победы 17 ноября состоится праздничная акция «Поздравь Деда Мороза». Гости учреждения смогут стать обладателями билетов на тематический новогодний квест «Елка Победы».

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