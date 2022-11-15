Врач предупредила о смертельной опасности приема соды от изжоги

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Воду с содой необходимо пить очень осторожно, поскольку сода воздействует на пищевод и желудок, из-за чего они могут страдать. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, врач-педиатр Ирина Юзуп.

По ее словам, регулярное питье соды может спровоцировать развитие алкалоза из-за накапливания в организме щелочи.

— Алкалоз может привести к угрожающим жизни состояниям, у человека могут наблюдаться проблемы с дыханием, начинаются судороги, учащенное сердцебиение, человек испытывает постоянную жажду и может потерять сознание, — отметила она.

Врач предупредила, что в случае возникновения таких симптомов человеку стоит немедленно обращаться за медицинской помощью. Юзуп также отметила, что соду при изжоге нельзя пить во время беременности и кормления грудью, при диабете и язве, сообщает портал «Доктор Питер».

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