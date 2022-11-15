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Приметы и советы

Врач предупредила о смертельной опасности приема соды от изжоги

Араз Салехов
Общество
Врач предупредила о смертельной опасности приема соды от изжоги
Фото: shutterstock

Воду с содой необходимо пить очень осторожно, поскольку сода воздействует на пищевод и желудок, из-за чего они могут страдать. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, врач-педиатр Ирина Юзуп.

По ее словам, регулярное питье соды может спровоцировать развитие алкалоза из-за накапливания в организме щелочи.

— Алкалоз может привести к угрожающим жизни состояниям, у человека могут наблюдаться проблемы с дыханием, начинаются судороги, учащенное сердцебиение, человек испытывает постоянную жажду и может потерять сознание, — отметила она.

Врач предупредила, что в случае возникновения таких симптомов человеку стоит немедленно обращаться за медицинской помощью. Юзуп также отметила, что соду при изжоге нельзя пить во время беременности и кормления грудью, при диабете и язве, сообщает портал «Доктор Питер».

Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог Алексей Жито заявил, что тревога и стресс часто становятся причинами заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). По словам эксперта, стресс часто является провокатором инсульта, инфаркта и повышения давления.

Врач-терапевт ярославской клиники «РЖД-Медицина» Ирина Сайног в беседе с «Вечерней Москвой» перечислила продукты — провокаторы изжоги. Провокатором изжоги летом могут стать лимонад, газировка, минералка и другие напитки с газами; помидор с огорода, лук, чеснок, болгарский перец, капуста, щавель и грибы; жирный жареный шашлык; кофе, сладости, выпечка, алкоголь; кислые ягоды и фрукты; жирная рыба, копчености и консервы.

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