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Премьер-министр Камбоджи не будет участвовать в саммите G20 из-за болезни

Анастасия Колоскова
В мире
Премьер-министр Камбоджи не будет участвовать в саммите G20 из-за болезни
Фото: Whitehouse

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен получил положительный результат теста на коронавирус, в связи с чем отказался принимать участие в саммите G20 в Индонезии. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщило агентство ANTARA.

— Премьер-министр Хун Сен и сопровождающие его лица вернутся в Камбоджу сегодня, — приводит агентство слова официального представителя МИД Индонезии Теуку Фаизасья.

Хун Сен сообщил в социальных сетях о положительном результате теста на коронавирусную инфекцию. По его словам, незадолго до посадки в Индонезию он сдал анализ на антитела к COVID-19. Диагноз подтвердился после осмотра в медицинском учреждении на Бали.

Хун Сен прибыл на Бали накануне для участия в саммите «Большой двадцатки», передает РИА Новости.

15 ноября агентство Associated Press сообщило, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров был доставлен в больницу по прибытии на саммит G20 на Бали.

Позже в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выложила видеоролик с министром, где он пожелал западным журналистам, которые распространили ложную информацию, быть честнее и чаще говорить правду. Также он поблагодарил россиян за поддержку внешней политики страны.

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