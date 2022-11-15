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Экономист Смирнов рассказал, каким будет курс доллара в 2023 году

Ирина Игнатенко
Экономика
Экономист Смирнов рассказал, каким будет курс доллара в 2023 году
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Курс доллара в 2023 году не претерпит существенных изменений и останется в диапазоне 70–75 рублей. Такой прогноз дал доктор экономических наук, профессор, и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

Он отметил, что произойдет снижение ВВП, но оно не станет критичным для валютного курса, так как сохраняется весомый разрыв между экспортом и импортом. В следующем году разрыв будет сокращаться, но это существенно не изменит соотношение в паре «рубль-доллар».

Эксперт добавил, что жители России постепенно начинают отказываться от доллара, а Правительство РФ, вероятнее всего, не будет прибегать к более существенным ограничениям на валютном рынке, передает Life.ru.

Ранее аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев сообщил об укреплении рубля на этой неделе. Ожидаемый торговый диапазон составляет 58-62 в паре с долларом, 59-63 в паре с евро, передает Nation news.

Ранее инвестиционный стратег Александр Бахтин сообщил, что в наличных не стоит хранить ни рубли, ни евро, ни доллары.

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