Студенты столичного колледжа рассказали о рециклинге и специальности «Лаборант-эколог»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Столичный колледж Образовательный комплекс «Юго-Запад» обучает будущих специалистов по направлению «Лаборанты-экологи», которые изучают рециклинг и экологическую безопасность. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки города Москвы во вторник, 15 ноября.

— Наш город уделяет особое внимание экологии: в Москве несколько лет успешно действует программа раздельного накопления отходов, реализуются другие важные инициативы. И развитие профессионального образования в этой области — логичное продолжение задач, которые нам нужно решать. В востребованности профессии «Лаборант-эколог» сомнений нет, — сказал заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Александр Тверской.

В колледже по данному направлению проходят обучение выпускники 9-х и 11-х классов. Большую часть времени они изучают профессию лаборанта-эколога на практике. Преподаватели обучают студентов ориентироваться в современных технологиях, осваивают химическое оборудование и так далее.

По словам студентки первого курса Екатерины Севелевой, она мечтала окончить обучение по данному направлению. В образовательном комплексе делается упор на экологию и химию, а сами преподаватели дают знания, которые в школе не получить. Севелева отметила, что в связи с этим обучающиеся чувствуют ответственность и большой интерес к профессии.

До этого сообщалось что два цифровых проекта столицы стали победителями Всероссийского конкурса по отбору лучших региональных природоохранных практик «Надежный партнер — экология». Конкурсанты соревновались в 26 номинациях.