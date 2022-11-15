Москва сняла запрет на строительство с семи участков для возведения объектов образования

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

С середины прошлого года инвесторы могут снять запрет на строительство со своих земельных участков для возведения образовательных учреждений на бесплатной основе. Об этом во вторник, 15 ноября, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Максим Гаман.

— Бесплатное снятие запрета на строительство позволяет инвесторам реализовывать проекты, которые ранее были бы нерентабельны. При этом жители города благодаря этому получают новые инфраструктурные объекты. С середины 2021 года по обращениям инвесторов город бесплатно снял запреты на строительство с семи участков суммарной площадью более 7,7 гектара для возведения более 72 тысяч квадратных метров образовательных учреждений, — отметил он.

По его словам, в 2021 году Департамент городского имущества выпустил три распоряжения о снятии запрета на строительство. Это позволило создать 48 тысяч квадратных метров образовательных учреждений, а с начала 2022 года — 24 тысячи квадратных метров такой недвижимости на четырех участках.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что столицы заключила с ООО «Илкон» договор о предоставлении в аренду участка по льготной ставке один рубль в год. По его словам, вышеуказанная компания более 20 лет производит и поставляет офисную, гостиничную, домашнюю, детскую и школьную мебель. Компания ежегодно выпускает 335 тысяч изделий.

Также стало известно о передаче комплекса зданий совокупной площадью 3,1 тысячи «квадратов» для размещения пожарно-спасательного отряда столичного Пожарно-спасательного центра. Гаман отметил, что в новых объектах сможет разместиться пожарно-спасательный отряд № 320.