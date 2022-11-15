Кулинарный эксперт дал советы по приготовлению салата оливье

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Член правления ассоциации кулинаров России Анатолий Ефимов рассказал, как приготовить оливье на любой вкус и кошелек.

Он отметил, что чаще всего повара и хозяйки экспериментируют с мясной составляющей. В салат можно добавить мясо птицы, колбасу или говяжий язык.

— Самые различные варианты допускаются — все зависит от вашего финансового обеспечения, — отметил эксперт в комментарии «Невским новостям».

Как подчеркнул Ефимов, овощи сейчас стоят достаточно дешево, да и мясо птицы можно купить по приемлемой цене.

Во многом вкус салата зависит от майонеза. Если майонез высокой жирности, салат получается более эластичный, динамичный. Кто-то берет менее жирный, где часть масла заменяется на крахмал или сливки, тогда салат получится более нежным и другой структуры.

Ранее диетолог Елена Тихомирова посоветовала отказаться от использования майонезных соусов. Заменить майонезные соусы можно натуральной горчицей или хреном. Классический майонез также можно разбавить водой, передает ФАН.

Новый год наступит уже через два месяца, и сезонное повышение цен на продукты не за горами. Экономист Александр Цапликов рассказал, что стоит прикупить уже сейчас, чтобы сэкономить.