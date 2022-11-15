Футуролог Кононов рассказал, чем перенаселение опасно для планеты

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Из-за перенаселения планеты возникают неизбежные климатические катастрофы — засухи, наводнения, которые приводят к проблеме обеспечения населения продуктами питания. Об этом рассказал футуролог Александр Кононов.

При этом эксперт отметил, что все перечисленные проблемы можно решить при помощи эффективного управления. Примером успешного внедрения таких механизмов стали Сингапур и некоторые провинции Китая, где плотность населения значительно выше средней. В этих странах население не сталкивается с проблемой голода и проживает в комфортных условиях. Также созданы все условия для прогрессивного развития, передает «Радио 1».

Ранее стало известно, что численность населения Земли достигла восьми миллиардов человек. По данным ООН, отметки девять миллиардов человечество достигнет к 2037 году, передает RT.

До этого суперкомпьютер World One спрогнозировал гибель человечества к 2050 году. Его вычисления основаны на многих факторах, например, на уровне рождаемости и степени загрязнения окружающей среды. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, какова вероятность, что данный прогноз сбудется, и есть ли у человечества шансы изменить ситуацию.