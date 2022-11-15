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«Это просто дети»: Джигурда рассказал о будущем Бузовой, Милохина и Моргенштерна

Александр Афонин
Общество
«Это просто дети»: Джигурда рассказал о будущем Бузовой, Милохина и Моргенштерна
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Певица Ольга Бузова, блогер Даня Милохин и репер Алишер Моргенштерн* часто вызывают шквал критики среди публики за их эпатажные действия. Однако актер Никита Джигурда считает, что они просто стремятся к славе, а их будущее ждет не лучший исход.

— Бузову, Даню Милохина и Моргенштерна люблю как внуков. Проблема не в Бузовой, Милохине или Моргенштерне. Это просто дети, которые, как мотыльки, интуитивно стремятся к славе. Они расплатятся потом наркотиками, разбитой судьбой и так далее, — сказал он.

По словам Джигурды, Бузова, Милохин и Моргенштерн не создают чего-то ценного для культуры. Без них можно легко обойтись, но с ними ситуация всегда становится интереснее. Важно помнить, отметил актер, что в России сегодня существует множество занимательных исполнителей, передает StarHit.

До этого Никита Джигурда заявил, что певица Алла Пугачева и ее супруг юморист Максим Галкин**, которые после начала специальной военной операции покинули Россию, изменят свое отношение к стране после того, как на Западе сменится власть. По его мнению, без российских энергоресурсов западные страны не смогут долго существовать.

* Физлицо, выполняющее функции иноагента.

** Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Знаменитости Никита Джигурда Ольга Бузова Моргенштерн Даня Милохин
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