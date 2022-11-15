Глава РАН Красников предложил присвоить звание «Город воинской славы» Мелитополю и Мариуполю

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Глава Российской академии наук Геннадий Красников предложил присвоить почетное звание «Город воинской славы» Мариуполю и Мелитополю. С таким предложением он выступил на заседании Российского оргкомитета «Победа» во вторник, 15 ноября.

— Принимая во внимание проявление массового героизма при освобождении своей территории и следование исторической традиции, просим рассмотреть вопрос о возможном присвоении почетного звания «Город воинской славы» двум российским городам — Мелитополю и Мариуполю, — отметил он.

При этом Красников добавил, что обращения этих городов прошли экспертизу в РАН, сообщает РИА Новости.

В пятницу, 11 ноября, с похожим обращением выступил Народный совет Донецкой народной республики. Помимо этого, депутаты приняли обращение о присвоении Горловке звания «Город трудовой доблести».

Также депутаты парламента Луганской народной республики (ЛНР) 10 ноября попросили главу РФ присвоить столице республики почетное звание «Город трудовой доблести». Целью такого обращения стало желание увековечить подвиг тружеников тыла во время Великой Отечественной войны.