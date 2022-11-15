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Неврологи определили еду, повышающую чувствительность к боли

Араз Салехов

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Еда
Общество
Неврологи определили еду, повышающую чувствительность к боли
Фото: Unsplash

Диета с высоким содержанием жиров может стать провокатором, развив хроническую боль и повышенную чувствительность организма к болевым ощущениям. Об этом заявили нейробиологи из Техасского университета, чья работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Согласно предоставленным данным, ученые провели эксперимент с двумя группами мышей. В течение восьми недель одна группа получала обычную пищу, в то время как другую кормили продуктами с высоким содержанием жиров. Рацион был составлен так, чтобы не ускорить развитие ожирения или диабета.

В ходе исследования выяснилось, что диета с высоким содержанием жиров вызывала аномально высокую чувствительность организма к болевым стимулам и хроническую боль. Кроме того, такой рацион приводит к аллодинии — это боль вследствие воздействия раздражителей, обычно ее не вызывающих. В качестве виновника ученые определили одну из жирных кислот — пальмитиновую. Она связывается с определенным рецептором на нервных клетках и и приводит к воспалению, а после к повреждению нейронов, отвечающих за реакцию на физическое повреждение организма, сообщает Газета.ru.

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» назвала наиболее зависимую от сладкого группу людей. По ее мнению, сладости могут вызвать зависимость у людей, склонных к депрессивным состояниям.

Помимо этого, врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева предупредила о смертельной опасности, которую несет любимый людьми фастфуд. Она объяснила, что у человека может развиться абдоминальное ожирение.

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