Стало известно, где родился восьмимиллиардный житель Земли

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Восьмимиллиардный житель Земли, новорожденная Арпи, родилась в армянском городе Мартуни Гегаркуникской области. Об этом во вторник, 15 ноября, заявил губернатор региона Карен Саркисян.

— Согласно данным, подтвержденным и опубликованным ЮНИСЕФ, в Мартунинском родильном доме Гегаркуникской области родился восьмимиллиардный человек на планете Земля, — рассказал он.

По словам Саркисяна, девочка родилась весом в 2 килограмма 900 граммов, рост Арпи — 49 сантиметров. Саркисян поздравил родителей новорожденной, а самой девочке пожелал беззаботного детства и светлого будущего, передает ТАСС.

О том, что население планеты превысит отметку в восемь миллиардов человек, сообщили в ООН. В организации отметили важность этого события для всего человечества.

Для увеличения численности населения с семи до восьми миллиардов человечеству потребовалось порядка 12 лет. Согласно прогнозам аналитиков, отметка девять миллиардов будет преодолена примерно через 15 лет — в 2037 году.

«Вечерняя Москва» узнала у экспертов, какова вероятность, что данный прогноз сбудется и есть ли у человечества шансы изменить ситуацию. По словам климатолога Владимира Клименко, подобные прогнозы вводят людей в заблуждение и не имеют ничего общего с правдой.