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Французы высмеяли Макрона за обращение к Си Цзиньпину по поводу Путина

Полина Долганова
В мире
Французы высмеяли Макрона за обращение к Си Цзиньпину по поводу Путина
Фото: shutterstock

Читатели газеты Le Figaro отреагировали на призыв президента Франции Эммануэля Макрона во время саммита G20 к председателю КНР Си Цзиньпину вернуть президента России Владимира Путина за стол переговоров.

— Чем больше Франция проявляет свою слабость на экономическом и военном уровнях, тем больше Макрон важничает на международном... Си поприветствовал его только из вежливости! — написал пользователь PSB.

По мнению многих пользователей, Макрон лишь создает иллюзию активной внешнеполитической деятельности.

— Способен ли Макрон повести за собой всех сильных мира сего? Это его единственная амбиция. Лучше бы он занимался Францией, моральные устои которой падают все ниже и ниже! — высказался комментатор beninonnon.

По мнению читателя с ником anonyme, президент Франции «даже не понимает, насколько он смешон».

15 ноября Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает за прекращение огня на Украине и начало мирных переговоров. Он добавил, что «международное сообщество должно создать для этого все условия, Китай также продолжит играть конструктивную роль».

Эммануэль Макрон Владимир Путин Переговоры Си Цзиньпин
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