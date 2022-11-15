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Дептранс Москвы предупредил о высокой загруженности дорог вечером 15 ноября

Георгий Соланович
Город
Дептранс Москвы предупредил о высокой загруженности дорог вечером 15 ноября
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Дороги в Москве в вечерний час пик 15 ноября будут сильно загружены. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— В вечерний час пик загруженность дорог ожидаем до девяти баллов — рекомендуем отложить поездки на более позднее время... Основные заторы ожидаем в центре и по направлению в область, на ТТК и МКАД, на юго-западе и в местах проведения строительных работ, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В данный момент движение затруднено на внешней стороне Нижегородской эстакады, а также на МКАД в районе улиц Верхние Поля и Липецкая. Москвичам рекомендовали отложить поездки на более позднее время либо воспользоваться метро.

Кроме того, в Москве местами идет снег с дождем, что осложняет движение и может спровоцировать ДТП. Водителей призвали быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, также им не следует отвлекаться на гаджеты.

15 ноября столичные городские службы провели противогололедную обработку дорог. Согласно данным синоптиков, прирост свежевыпавшего снега за 15 и 16 ноября может составить до пяти сантиметров.

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