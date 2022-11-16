На Камчатке из-за гибели девяти человек на Ключевском вулкане задержали гида

Фото: СК РФ

Гида новосибирской туристической фирмы задержали на Камчатке за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, что повлекло смерть девяти человек. На Ключевском вулкане, куда гид повел десять человек, восемь туристов и один его коллега погибли в сентябре этого года. Об этом сообщается в среду, 16 ноября, на сайте СК РФ по региону.

В настоящее время 30-летнего гида допросили в качестве подозреваемого по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть двух и более лиц.

Девять туристов и два гида начали восхождение на вулкан 2 сентября с высоты 3,3 тысячи метров. Некоторое время спустя один из гидов связался со спасателями и сообщил, что на высоте 4,2 тысячи метров пятеро человек сорвались и погибли, второй гид сломал ногу, еще один турист находился без сознания.

В результате восхождения погибли восемь туристов и один гид.

СК России по Камчатскому краю в отношении руководителя и гида-инструктора ООО «Экстрим тайм», организовавших тур, возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц. Директора турфирмы также задержали и заключили под стражу.