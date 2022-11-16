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Число сгоревших автомобилей при пожаре в центре Стамбула увеличилось до пяти

Юлия Курганова
В мире
Число сгоревших автомобилей при пожаре в центре Стамбула увеличилось до пяти
Фото: Pixabay

При результате пожара в центральном районе Стамбула Фатих сгорели пять автомобилей. Также повреждения получили здание и банкомат, которые расположены около места происшествия. Об этом сообщает во вторник, 15 ноября, портал Habertürk.

По данным издания, водитель первой из загоревшихся машин остановился на улице Коджамустафа-паша, когда заметил дым из-под капота. Потом пламя распространилось на припаркованные поблизости автомобили. В одной из машин произошел взрыв.

До этого сообщалось, что в стамбульском районе Фатих произошли взрывы. По информации СМИ, в результате загорелись три автомобиля. Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.

Предыдущий взрыв в Стамбуле произошел 13 ноября на улице Истикляль. В результате происшествия погибли шесть человек, еще 81 прохожий пострадал. Подробнее о происшествии — в материале «Вечерней Москвы».

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