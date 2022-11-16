Москвичи пожаловались на «лютующих бобров» в парке «Братеевская пойма»

Фото: Unsplash

Россия, Москва, парк Братеевская пойма Карта всех событий

На «лютующих» бобров пожаловались жители юга столицы. Видео из парка «Братеевская пойма» опубликовано в группе «Братеево» сообщества М125 в соцсети «ВКонтакте».

На видео мужчина рассказывает, что грызуны подточили стволы молодых деревьев.

— Бобры тут лютуют. Сожрали все осины. Деревьев вон полно поваленных, — сообщил он, показывая последствия действий животных.

В комментариях многие пользователи написали, что много раз видели скопление бобров в парке.

«Их там семья, а может и несколько. После 18:00 там целое бобровое шоссе открывается. На Москве-реке по воде тащат много мусора и деревьев»; «Сколько себя помню, столько там они и живут», — отметили москвичи.

В конце октября в Москве завершился осенний этап раскладки приманок с вакцинами для диких животных, обитающих на особо охраняемых территориях города. Как ведется эта работа, а также идет подготовка диких зверей и птиц к холодам рассказал начальник отдела сохранения биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Сергей Бурмистров.