Вильфанд пообещал москвичам «январские» морозы к концу недели

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Температура воздуха в Москве к концу недели опустится до нормы января, в ночь на воскресенье, 20 ноября, ожидается от 9 до 14 градусов мороза. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он отметил, что температура воздуха в столице и Подмосковье будет заметно понижаться в течение недели.

— В пятницу и субботу, 18 и 19 ноября, ночью будет от минус 5 до минус 10 градусов, днем от 4 до 6 градусов мороза, по области — до минус 7 градусов. 20 ноября ночные температуры будут уже от 9 до 14 градусов мороза, днем — от минус 4 до минус 9 градусов. Это температура совсем не ноябрьская и даже не декабрьская, это январская температура, — цитирует синоптика РИА Новости.

По словам Вильфанда, такое похолодание связано с тем, что в Москву придет область высокого давления, небо очистится от облаков, что приведет к выхолаживанию подстилающей поверхности.

В столичном регионе в этом году не стоит ожидать мягкой европейской зимы, как в Испании и Италии. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал метеоролог Александр Ильин.