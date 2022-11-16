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Звездопад Леониды в ноябре 2022: дата и где увидеть метеорный поток

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Звездопад Леониды в ноябре 2022: дата и где увидеть метеорный поток
Фото: Pixabay / OpenClipart-Vectors

Самым ярким и зрелищным астрономическим событием является звездопад, когда несколько тысяч метеорных тел вторгнутся в атмосферу Земли. В этом году жители планеты станут свидетелями метеорного потока Леониды, чей пик придется на неделю с 14 по 20 ноября. «Вечерняя Москва» выяснила, что это за явление и где его можно наблюдать.

Что такое поток Леониды

По словам научного сотрудника Астрономического института им. Штернберга Владимира Сурдина, в период с 6 по 30 ноября жители всех стран мира смогут увидеть звездопад Леониды. Это явление можно наблюдать невооруженным глазом в безоблачную погоду.

Пик метеорного потока, уточнил эксперт, придется на 18–19 ноября:

— Звездопад Леониды — это метеорный поток с радиантом в созвездии Льва. Яркое и необычное астрономическое явление, регулярно наблюдаемое над Землей. Повторяется оно каждые тридцать лет. Отличается интенсивностью звездопадов и их скоростью.

Эксперт уточнил, что метеорный поток Леониды имеет непосредственное отношение к созвездию Льва — производное от латинского «Leo». У этого явления есть неофициальное название «звездный дождь». Самая яркая вспышка звезд происходит, когда небесное тело максимально приближается к Солнцу. Нынешний струйный поток звезд можно будет увидеть уже в три часа ночи 15 ноября.

Как наблюдать звездный поток

Чтобы увидеть ближайшей ночью звездопад, по словам эксперта, нужно повернуться на юго-восток и направить свой взор на небо:

— Зодиакальное созвездие Льва восходит на юго-востоке, поэтому как раз в этом направлении и будет происходить поток звезд. Сначала метеоры будут лететь с востока, а потом поток перейдет на юг. Это будут очень мощные метеоры с яркой вспышкой и продолжительностью около секунды. Они летят к Земле со скоростью 72 километра в секунду. Количество метеоров перемененное, в обычное время частота падения осколков — 10–15 звезд в час. А бывали годы, когда люди могли наблюдать не просто вспышки, а непрерывные метеорные дожди.

Самые яркие звездопады

Как рассказал Сурдин, пожалуй, самым грандиозным метеорным потоком стал тот, который случился в 1966 году:

— В тот год на небе вспыхнуло до 100 тысяч звезд в час. Со стороны это напоминало непрерывный дождь из ярких и мерцающих светлячков. Будто небо покрылось алмазами. Однако такая интенсивность — большая редкость, поскольку в обычные времена звездопад ограничивается от 10 до 1000 падающими звездами в час.

В 1999 году 4 тысячи метеоров в час вспыхнуло в небе над Землей, и явление струйного звездопада Леонидов было видно практически всем жителям планеты. Следующий звездный поток, уточнил специалист, ожидается к 2031 году.

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