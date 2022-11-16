Рафик Загрутдинов: Эстакада — съезд с МСД на Нижегородскую улицу готова почти на две трети

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Россия, Москва, Нижегородская улица Карта всех событий

Специалисты выполнили почти две трети работ по строительству эстакады — съезда с основного хода Московского скоростного диаметра (МСД) на Нижегородскую улицу в сторону центра. Об этом в среду, 16 ноября, сообщил руководитель городского департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— В настоящее время ведутся работы по устройству пролетного строения, — сказал он.

Эстакада расположена на участке от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта. Ее строительство проводится в рамках работ по возведению южного участка МСД. Длина дороги составит 436 метров, а движение транспорта будет осуществляться только в одном направлении, передает официальный сайт мэра Москвы.

Заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов рассказал «Вечерней Москве», что Московский городской диаметр должен обеспечить сквозной проезд, минуя центральную часть города, и разгрузить МКАД и вылетные магистрали. По его словам, транспортная мобильность является необходимым условием жизнедеятельности и развития современных городов.