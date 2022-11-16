Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Рафик Загрутдинов: Эстакада — съезд с МСД на Нижегородскую улицу готова почти на две трети

Александр Афонин
Город
Рафик Загрутдинов: Эстакада — съезд с МСД на Нижегородскую улицу готова почти на две трети
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Нижегородская улица Карта всех событий

Специалисты выполнили почти две трети работ по строительству эстакады — съезда с основного хода Московского скоростного диаметра (МСД) на Нижегородскую улицу в сторону центра. Об этом в среду, 16 ноября, сообщил руководитель городского департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— В настоящее время ведутся работы по устройству пролетного строения, — сказал он.

Эстакада расположена на участке от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта. Ее строительство проводится в рамках работ по возведению южного участка МСД. Длина дороги составит 436 метров, а движение транспорта будет осуществляться только в одном направлении, передает официальный сайт мэра Москвы.

Заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов рассказал «Вечерней Москве», что Московский городской диаметр должен обеспечить сквозной проезд, минуя центральную часть города, и разгрузить МКАД и вылетные магистрали. По его словам, транспортная мобильность является необходимым условием жизнедеятельности и развития современных городов.

Москва Рафик Загрутдинов Московский скоростной диаметр (МСД)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Я вернусь»

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Никита Миронов
Никита Миронов

Страна должна знать своих героев

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Все мнения
О проекте