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СМИ: При взрывах в Стамбуле никто не пострадал

Араз Салехов
В мире
СМИ: При взрывах в Стамбуле никто не пострадал
Фото: shutterstock

Пострадавших в пожаре, который вспыхнул после взрывов в туристическом стамбульском районе Фатих, нет. Об этом в среду, 16 ноября, пишут местные СМИ.

— Когда водитель автомобиля, ехавшего по улице, заметил, что из его машины поднимается дым, он остановился на обочине и попросил помощи у окружающих. Пламя полностью охватило автомобиль и перекинулось на четыре машины, припаркованные на обочине. Пламя также повредило здание и банкомат неподалеку от места происшествия. Пострадавших нет, — пишет издание Yenicag.

Точная причина взрыва до сих пор неизвестна. После сигнала о происшествии в этот район отправились множество пожарных бригад, которые «взяли огонь под контроль и потушили его».

— Полицейские группы также обследовали место происшествия. Автомобили, пришедшие в негодность в результате пожара, увезены с помощью эвакуатора. Во время пожара, попавшего на камеры мобильных телефонов (прохожих), были слышны звуки взрывов, — цитирует сообщение РИА Новости.

Вечером в туристическом стамбульском районе Фатих произошел взрыв автомобиля. По информации СМИ, в результате загорелись три автомобиля. После стало известно, что число сгоревших автомобилей при пожаре в центре Стамбула увеличилось до пяти.

В Стамбуле 13 ноября произошел теракт, в результате которого погибли шесть и пострадали 81 человек. Подробнее о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

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