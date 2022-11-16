Ефимов: Росреестр по Москве зафиксировал незначительное снижение ипотечных сделок в октябре

Фото: Пресс-служба

Управление Росреестра по Москве зарегистрировало в октябре 9265 договоров ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости. Об этом в среду, 16 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Несмотря на снижение в октябре показателей по общей выдаче ипотек в Москве, столица сохраняет лидирующую позицию среди российских регионов по выданным льготным ипотечным кредитам. Их объем в октябре составил 27,3 миллиарда рублей — это 22,2 процента от общероссийского объема льготной ипотеки, — сказал представитель мэрии.

Руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов добавил, что показатель ипотечных сделок в октябре на 5,2 процента оказался ниже числа сентябрьских сделок с привлечением кредитных средств (9776) и на 13 процентов меньше показателя октября 2021 года (10 653).

Всего с начала года был зарегистрирован 88 631 ипотечный договор, что на 13,9 процента меньше показателей за десять месяцев 2021 года.

До этого сообщалось, что столичное управление Росреестра в октябре этого года приняло 113 150 онлайн-заявлений на регистрацию прав и кадастровый учет объектов недвижимости, что на 95 процентов больше октября 2021 года. Ведомство регулярно проводит работы по переводу учетно-регистрационных действий с недвижимостью в электронный вид.