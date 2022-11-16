Reuters: Лидеры G20 одобрили итоговую декларацию саммита в Индонезии

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Лидеры стран «Большой двадцатки» приняли решение одобрить декларацию по итогам саммита в Индонезии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

— Декларация лидеров G20 одобрена, — говорится в сообщении.

В итоговом заявлении большинство членов G20 осудили конфликт на Украине, но были и «другие мнения по поводу этой ситуации». Помимо этого, отмечена важность зерновой сделки и недопустимость угроз применения ядерного оружия и его непосредственного использования, сообщает РИА Новости.

В качестве главы российской делегации в Индонезии выступил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Во время саммита президент Украины Владимир Зеленский озвучил свое видение наступления мира внутри страны, его формула состоит из 10 шагов. По его мнению, для урегулирования ситуации Украине необходимо обеспечить радиационную, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность. Кроме того, Зеленский потребовал освободить пленных граждан, вернуть территориальную целостность страны и прекратить боевые действия