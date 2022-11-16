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Путин назвал обеспечение межнационального согласия ключевым приоритетом

Араз Салехов
Общество
Путин назвал обеспечение межнационального согласия ключевым приоритетом
Фото: Администрация президента РФ

В России необходимо обеспечить межнациональное и межрелигиозное согласие, а также сохранить культурное многообразие народов, живущих в России. Об этом в среду, 16 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин.

— В нашей стране на протяжении веков в мире и дружбе живут представители разных национальностей. Традиции добрососедства и взаимоуважения, исторический опыт межкультурного взаимодействия — гордость и общее достояние народа России. И потому вопросы обеспечения межнационального и межрелигиозного согласия, упрочения единства, сохранения многообразия обычаев, языков и самобытных культур — в числе неизменных, значимых, ключевых приоритетов, — отметил он.

Российский лидер добавил, что создание совета при президенте России по межнациональным отношениям стало серьезным вкладом, который позволил развить и реализовать государственную национальную политику, говорится в приветственной телеграмме, адресованной участникам, гостям и организаторам всероссийской научно-практической конференции «Россия: единство и многообразие».

Накануне глава РФ присвоил Мариуполю и Мелитополю звание «Город воинской славы». В тот же день Путин заявил, что ряд государств намерен раскачать суверенитет страны. По его словам, некоторые страны пытаются переписать мировую историю.

Помимо этого, президент подписал указ об утверждении порядка согласования с федеральными органами вопросов публичной власти в Херсонской и Запорожской областях. Документ регулирует правоотношения, возникающие при формировании правительств и других исполнительных органов регионов.

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