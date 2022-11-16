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Президент Кубы планирует встретиться с Путиным в Москве на следующей неделе

Александр Афонин
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Президент Кубы планирует встретиться с Путиным в Москве на следующей неделе
Фото: Администрация президента РФ

Президент Кубы Мигель Диас-Канель планирует на следующей неделе посетить Москву и провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщил кубинский посол в России Хулио Антонио Гармендия Пенья в среду, 16 ноября.

— Сейчас он получил приглашение президента Владимира Путина посетить Россию, провести переговоры и принять участие в открытии памятника команданте Фиделю Кастро, которое состоится 22 ноября. У нашего президента есть такой план, ожидается, что он приедет, — сказал он.

Посол напомнил, что в последний раз президент Кубы посещал Россию в 2019 году. Дальнейшие поездки были отменены из-за пандемии коронавируса и образовавшихся проблем с логистикой. Во время будущего визита Диас-Канель планирует провести встречу с Путиным. По словам дипломата, на данный момент такие переговоры уже запланированы, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен позвонить Путину после завершения саммита G20 в Индонезии. Однако, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, общения лидеров России и Франции в ближайшее время не ожидается.

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