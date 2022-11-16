Технополис «Москва» с начала года сдал в аренду около восьми тысяч «квадратов» помещений

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Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» с начала года сдала в аренду предприятиям около восьми тысяч квадратных метров помещений на площадке «Алабушево». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 16 ноября.

— В 2022 году арендаторами помещений инновационных лабораторно-промышленных корпусов на площадке «Алабушево» стали еще восемь компаний. Предприятия будут разрабатывать и производить микроэлектронику и электронное оборудование, видеорегистраторы и видеокамеры, медицинские изделия и тест-системы, — сказал представитель мэрии.

В результате в столице появилось свыше 370 новых рабочих мест, добавил заммэра. Он также отметил, что резидентами ОЭЗ в этом году стали 10 предприятий.

Четыре из них уже работают, шесть начнут производство в ближайшие месяцы. По словам Ефимова, компании представляют отрасли медицинских технологий, оборудования и биофармы.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что в общей сложности в этом году новые резиденты технополиса заняли помещения площадью свыше 30 тысяч квадратных метров. При этом около 20 тысяч из них было построено самими компаниями.

Генеральный директор технополиса «Москва» Геннадий Дегтев заключил, что резиденты ОЭЗ получают от столичного правительства многочисленные льготы, в том числе освобождение от уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов на десять лет.

До этого сообщалось, что в технополисе «Москва» разработали новый экспресс-тест на коронавирус. Продукт отличается от существующих тестов для выявления антигена вируса SARS-CoV-2 тем, что помогает анализировать образец слюны пациента, а не мазок из назальной полости.