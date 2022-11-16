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Прокуратура контролирует расследование убийства предпринимателя в Подмосковье

Степан Жирнов
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Прокуратура контролирует расследование убийства предпринимателя в Подмосковье
Фото: Пресс-служба Совфеда
Россия, Московская область, 46Н-01572 Карта всех событий

Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела об убийстве предпринимателя в подмосковном Домодедове. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в среду, 16 ноября.

По ее словам, сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить личность преступника.

Убийство, о котором идет речь, произошло 15 ноября недалеко от жилого комплекса «Александрия Таун» в городском округе Домодедово. Погибшим оказался уроженец Белоруссии 63-летний Александр Русецкий. Он был убит выстрелом в голову в салоне собственного автомобиля. Также стало известно, что у застреленного мужчины похитили мобильный телефон.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Подмосковье Домодедово Московская область Прокуратура Убийства
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