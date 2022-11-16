Макрон заявил, что поставки российских удобрений в Африку начнутся в ближайшие недели

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В ближайшие недели в полной мере начнет функционировать канал, который обеспечит поставки российских удобрений в Африку. Об этом в среду, 16 ноября, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на пресс-конференции по итогам саммита G20, который завершается на Бали.

— Создан новый коридор для доставки российских удобрений в Африку через Европу. Первые поставки состоятся в ближайшие недели, — отметил он.

По словам французского лидера, коридор создан в рамках поддержки Всемирной продовольственной программы, которой «Франция также оказывает поддержку», сообщает ТАСС.

Накануне глава Франции заявил, что он планирует призвать председателя КНР Си Цзиньпина повлиять на Россию относительно ситуации на Украине. Президент уточнил, что его интерес также заключается в «давлении на Россию», чтобы она села за стол переговоров.

При этом читатели газеты Le Figaro отреагировали на призыв своего президента. По мнению многих пользователей, Макрон лишь создает иллюзию активной внешнеполитической деятельности.