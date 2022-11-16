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«Самый пафосный человек в мире»: Крид рассказал о знакомстве с Тимати

Лейла Алиева
Общество
«Самый пафосный человек в мире»: Крид рассказал о знакомстве с Тимати
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российский певец Егор Крид еще в 17 лет попал в лейбл Black Star Inc. Изначально он познакомился с генеральным директором компании Павлом Курьяновым, более известным под псевдонимом Пашу, после этого он увидел основателя лейбла — Тимати.

— Я приехал в студию, там стоит Тимати в очках, который еле-еле жмет мне руку. Самый пафосный человек в мире, которого я встретил в своей жизни. Его первые слова? Он сказал: «Приуэт», — поделился воспоминания артист.

Крид сотрудничал с лейблом семь лет, а расставание прошло довольно болезненно. Однако он смог расторгнуть контракт при этом сохранив за собой право выступать под своим псевдонимом и исполнять треки, написанные еще во время работы в Black Star, пишет StarHit.

В мае покинуть лейбл решил и певец Миша Марвин. По его словам, сотрудничество с компанией длилось семь лет, а решение об окончании сотрудничества было принято и обсуждено с руководством Black Star заранее. За все время сотрудничества артист написал песни не только для себя, но и для других артистов.

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