Страны НАТО не намерены задействовать четвертую статью договора

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Государства — члены НАТО не намерены задействовать четвертую статью Североатлантического договора для начала консультаций после инцидента в Польше. Об этом в среду, 16 ноября, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

— Союзники сошлись во мнении, что необходимости созыва встречи в соответствии со статьей четвертой нет, — заявил он.

По словам генерального секретаря НАТО, такое решение основано на имеющихся в настоящее время данных и анализе, передает РИА Новости.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в ночь на 16 ноября. На востоке Польши упала ракета.

В результате этого погибли два человека. По словам президента республики Анджея Дуды, власти не обладают точными данными о том, кто выпустил ракету.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что на фоне падения ракеты польское правительство потребовало созвать Совет НАТО. По его словам, мера была реализована в соответствии с четвертой статьей основного договора Североатлантического альянса.

Военный эксперт Владимир Гундаров в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что польская система противовоздушной обороны находится в упадочном состоянии, поэтому не смогла должным образом отреагировать на прилет ракеты. При этом с большой долей вероятности прилетевшая на территорию Польши ракета тоже была устаревшей.