Польша инициировала созыв Совета НАТО после падения ракеты на востоке страны

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Польское правительство потребовало созвать Совет НАТО после падения ракеты на территории республики. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто со ссылкой на своего польского коллегу Збигнева Рау в среду, 16 ноября.

Он уточнил, что мера была реализована в соответствии с четвертой статьей основного договора Североатлантического альянса.

— Этот пункт основного договора альянса гласит, что если какое-либо государство-член чувствует угрозу своей территориальной целостности и суверенитету, оно может инициировать консультации с другими государствами-членами в рамках НАТО, — сказал Сийярто.

Глава венгерского МИД добавил, что на данный момент не идет речь о применении пятой статьи договора, согласно которой создается система коллективной защиты стран — участников альянса, передает РИА Новости.

Накануне сообщалось, что на востоке Польши упала ракета. В результате инцидента погибли два человека. Как утверждал польский МИД, снаряд был российского производства. Однако президент республики Анджей Дуда заявил, что власти не обладают точными данными о принадлежности снаряда.

Позже агентство Associated Press сообщило, что упавший в Польше снаряд был выпущен украинскими военными. По данным издания, таким образом они хотели сбить российскую ракету.