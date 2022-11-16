Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Выставка о компаниях Дальнего Востока открылась в метро Москвы

Георгий Соланович
Город
Выставка о компаниях Дальнего Востока открылась в метро Москвы
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Россия, Москва, Филёвская линия, метро Выставочная Карта всех событий

Экспозиция, посвященная компаниям Дальнего Востока, открылась на станции столичного метро «Выставочная». Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 16 ноября.

— На «Выставочной» — новая выставка о компаниях Дальнего Востока. Они создают проекты при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и выпускают продукцию под региональным брендом, — говорится в Telegram-канале департамента.

При этом в ведомстве отметили, что посетители выставки смогут узнать не только об истории компаний, но и о продукции, выпускаемой ими.

В Москве 15 ноября состоялось открытие выставки «Развитие сети метро. Большая кольцевая линия», посвященной станциям БКЛ городского метрополитена.

Экспозиция на Чистопрудном бульваре представляет из себя 31 фотографию — по числу станций Большой кольцевой линии. Жители и гости столицы могут узнать о том, какая масштабная и сложная работа проделана для строительства нового подземного кольца, а также оценить архитектурные особенности новых станций.

Москва Метро Выставки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Ну очень худой мир Владимира Зеленского

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Шкафы трещат уже по швам

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Я вернусь»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Красота по-американски

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Все мнения
О проекте