Выставка о компаниях Дальнего Востока открылась в метро Москвы

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Россия, Москва, Филёвская линия, метро Выставочная Карта всех событий

Экспозиция, посвященная компаниям Дальнего Востока, открылась на станции столичного метро «Выставочная». Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 16 ноября.

— На «Выставочной» — новая выставка о компаниях Дальнего Востока. Они создают проекты при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и выпускают продукцию под региональным брендом, — говорится в Telegram-канале департамента.

При этом в ведомстве отметили, что посетители выставки смогут узнать не только об истории компаний, но и о продукции, выпускаемой ими.

В Москве 15 ноября состоялось открытие выставки «Развитие сети метро. Большая кольцевая линия», посвященной станциям БКЛ городского метрополитена.

Экспозиция на Чистопрудном бульваре представляет из себя 31 фотографию — по числу станций Большой кольцевой линии. Жители и гости столицы могут узнать о том, какая масштабная и сложная работа проделана для строительства нового подземного кольца, а также оценить архитектурные особенности новых станций.