«Пять лет ходил рогатым»: Пугачеву заподозрили в измене Киркорову

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Певица Алла Пугачева поздравила своего супруга шоумена Максима Галкина* с 21-летней годовщиной с начала отношений, однако поклонники артистки заметили одну несостыковку.

Все дело в том, что в 2001 году артистка еще состояла в официальном браке с певцом Филиппом Киркоровым. Более того, пара развелась только через четыре года.

— Ничего себе! Киркоров пять лет ходил рогатым, получается, — написал один из поклонников Пугачевой.

Другой комментатор пристыдил певицу за измену «законному супругу с молодым любовником», передает портал Teleprogramma.pro.

В конце сентября Пугачева улетела в Израиль вместе с младшими детьми — девятилетними Лизой и Гарри. Уточнялось, что обратного билета у нее нет.

До этого Пугачева прокомментировала негативные слова в свой адрес. По заявлению Примадонны, она оказалась рада критике со стороны людей, которых «всегда терпеть не могла».

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с «Вечерней Москвой» призвал не обращать внимания на слова артистки, назвав ее «давно забытой».

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.