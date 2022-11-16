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Около 500 тысяч пассажиров перевезли автобусы КМ в период закрытия участка Замоскворецкой линии

Евгений Жуков
Город
Около 500 тысяч пассажиров перевезли автобусы КМ в период закрытия участка Замоскворецкой линии
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Автобусы КМ на фоне закрытия участка Замоскворецкой линии метро перевезли за четыре дня почти 500 тысяч пассажиров. Об этом в среду, 16 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Помимо этого, бесплатными маршрутами е80 и е85 воспользовались больше 200 тысяч человек, а трамваями № 47 и 49 — свыше 110 тысяч пассажиров. На МЦД-2 поток составил более одного миллиона человек.

Особенно много пассажиров на Текстильщиках, в связи с этим пассажирам рекомендовали пересаживаться на Печатниках, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы». Павелецким железнодорожным направлением, в свою очередь, воспользовались около 380 тысяч пассажиров.

Участок Замоскворецкой линии метро между станциями «Автозаводская» и «Орехово» закрыли с 12 ноября. Это необходимо для реконструкции тоннеля на участке от «Царицыно» до «Кантемировской».

Зачем нужен ремонт и какими маршрутами следует пользоваться столичным жителям в период закрытия участка — в материале «Вечерней Москвы».

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