Московский межрелигиозный молодежный форум пройдет в кинотеатре «Октябрь» 22 ноября

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, улица Новый Арбат, 24 Карта всех событий

В кинотеатре «Октябрь» 22 ноября пройдет I Московский межрелигиозный молодежный форум. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы в среду, 16 ноября.

Мероприятие начнется в 10:00 и закончится в 17:00. В рамках фестиваля будет организована коммуникационная площадка для развития межконфессионального диалога в молодежной среде столицы и поддержки молодежных религиозных проектов.

Основной темой форума станет служение религиозных организаций на благо России. Молодые коллективы религиозных объединений представят свои проекты в сферах «Волонтерство», «Культура», «Спорт» и «Медиа». Программа также включает проведение торжественного открытия, гастрономического фестиваля и четырех панельных дискуссий.

Волонтеры помогут в организации и проведении международного форума гражданского участия #Мывместе, который состоится в период с 5 по 7 декабря. Чтобы стать волонтером на мероприятии, необходимо подать заявку на платформе dobro.ru.

Это можно сделать в период до 20 ноября. Волонтеры будут оказывать помощь более чем по 10 направлениям — от координации гостей на площадке до работы в пресс-центре.