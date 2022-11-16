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«За автомат возьмусь»: Охлобыстин заявил о желании стать военным священником в Донбассе

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
«За автомат возьмусь»: Охлобыстин заявил о желании стать военным священником в Донбассе
Фото: Из личного архива Ивана Охлобыстина

Российский актер, режиссер, сценарист и бывший священник РПЦ Иван Охлобыстин заявил о желании стать военным священником в зоне проведения спецоперации в Донбассе.

— Пока отклоняют, думают, что человек я импульсивный, вдруг за автомат возьмусь, — сказал артист.

Многие люди из его окружения уже отправились на линию боевого соприкосновения или оказывают активную поддержку подразделениям российской армии, передает слова Охлобыстина ТАСС.

До этого Охлобыстин рассказал, что снимает фильм о тяжелой жизни населения Донбасса. По его собственному признанию, желание снять кинокартину о Донбассе у Охлобыстина появилось сразу же после первых бомбардировок Луганской и Донецкой народных республик со стороны Киева.

В интервью «Вечерней Москве» Охлобыстин рассказал, что во время своих поездок в Донбасс он часто встречается с солдатами, выступает для них. Также актер постоянно передает местному мирному населению разнообразную гуманитарную помощь.

Знаменитости Иван Охлобыстин Русская православная церковь (РПЦ) Донбасс
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