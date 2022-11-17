Гололед и до 4 градусов ниже нуля пообещали москвичам 17 ноября

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Облачная погода, небольшие осадки в виде снега, гололедица и температура воздуха в 4 градуса ниже нуля ожидают жителей российской столицы в четверг, 17 ноября. Такой прогноз был опубликован накануне на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в Москве температурные показатели будут находиться в диапазоне от 2 до 4 градусов со знаком «минус», а ночью температура воздуха может падать до -7 градусов. В Московской области днем будет до шести градусов ниже нуля, ночью похолодает до десяти градусов мороза.

Кроме того, синоптики прогнозируют северо-восточный ветер, который будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. При этом атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба, говорится на сайте Гидрометцентра.

Приход морозов и снежной погоды всегда сопровождается образованием гололеда на дороге и пешеходных зонах. Порой поскользнуться и упасть можно даже на, казалось бы, чистых тротуарах. Падение длится миг, а травмы, полученные в этот момент, приходится лечить месяцами. «Вечерняя Москва» решила напомнить своим читателям, какие меры нужно соблюдать, чтобы избежать травмирования при ходьбе по скользкой поверхности.