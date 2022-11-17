Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Гололед и до 4 градусов ниже нуля пообещали москвичам 17 ноября

Егор Провоторов

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Гололед и до 4 градусов ниже нуля пообещали москвичам 17 ноября
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Облачная погода, небольшие осадки в виде снега, гололедица и температура воздуха в 4 градуса ниже нуля ожидают жителей российской столицы в четверг, 17 ноября. Такой прогноз был опубликован накануне на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в Москве температурные показатели будут находиться в диапазоне от 2 до 4 градусов со знаком «минус», а ночью температура воздуха может падать до -7 градусов. В Московской области днем будет до шести градусов ниже нуля, ночью похолодает до десяти градусов мороза.

Кроме того, синоптики прогнозируют северо-восточный ветер, который будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. При этом атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба, говорится на сайте Гидрометцентра.

Приход морозов и снежной погоды всегда сопровождается образованием гололеда на дороге и пешеходных зонах. Порой поскользнуться и упасть можно даже на, казалось бы, чистых тротуарах. Падение длится миг, а травмы, полученные в этот момент, приходится лечить месяцами. «Вечерняя Москва» решила напомнить своим читателям, какие меры нужно соблюдать, чтобы избежать травмирования при ходьбе по скользкой поверхности.

гололед Москва ноябрь Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Ну очень худой мир Владимира Зеленского

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Шкафы трещат уже по швам

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Я вернусь»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Красота по-американски

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Все мнения
О проекте