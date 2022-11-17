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Рогов: ВСУ перебросили две бригады и артиллерию на запорожское направление

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Рогов: ВСУ перебросили две бригады и артиллерию на запорожское направление
Фото: gur.gov.ua

ВСУ перебрасывают в район Орехова Запорожской области две бригады и большое количество артиллерии, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в четверг, 17 ноября.

— В данный момент идет переброска двух бригад. Причем приоритетным направлением, куда поступают подразделения, является Орехов. Изначально это был район Орехова и Гуляйполя, но именно в Орехов сейчас поступают и (западная артсистема — прим. «ВМ») М777, и масса другой артиллерии, и бронетехника, и живая сила, — сказал Рогов.

По его словам, разведка союзных сил также обнаружила в Запорожье более 40 солдат диверсионных групп ВСУ — их Киев намеревается заслать в тыл региона, однако администрация области готова к этому.

Рогов подчеркнул, что есть все предпосылки для контрнаступления союзных сил на запорожском направлении. ВСУ, добавил он, понимают это — доказательством является подрыв украинскими войсками моста в районе села Черниговка, передает «Звезда».

В последние дни Вооруженные силы Украины проводят активные действия в зоне проведения спецоперации. Так, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о начале стягивания бронетехники украинскими войсками в направлениях Сватова, Кременной, Лисичанска и Попасной.

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