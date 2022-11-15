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В ЛНР заявили, что ВСУ начинают стягивать технику на нескольких направлениях СВО

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
В ЛНР заявили, что ВСУ начинают стягивать технику на нескольких направлениях СВО
Фото: shutterstock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали стягивать бронетехнику в направлениях Сватово, Кременной, Лисичанска и Попасной. Об этом заявил офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко во вторник, 15 ноября.

— Выявлено усиление украинской группировки войск бронетанковыми группами в направлении Сватово, Кременной, Лисичанска и Попасной, — сказал он.

По его словам, украинские военнослужащие регулярно предпринимают попытки прорыва на Луганском направлении спецоперации. Об этом свидетельствуют данные перехваченных документов и агентурных источников, передает РИА Новости.

До этого член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинская армия усиливает военное присутствие на Запорожском направлении. По его словам, линия обороны усиливается, так как ВСУ могут предпринять попытки прорыва.

Позже президент Украины Владимир Зеленский назвал «адом» атаки Вооруженных сил Российской Федерации на территории Донбасса. Он отметил, что в регионе ежедневно проходят «невероятно жестокие» бои.

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