Власти рассказали, что ВСУ усиливают группировку на Запорожском направлении

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Украинская армия усиливает военное присутствие на запорожском направлении. Об этом в субботу, 12 ноября, рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— Запорожское направление становится основным для наших противников в вопросах наступления, провокаций и прощупывания нашей линии обороны. Сейчас освободившиеся силы на херсонском направлении будут переброшены на запорожский участок фронта, — предупредил он.

Рогов добавил, что линия обороны усиливается, так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут предпринять попытки прорыва.

Член главсовета администрации региона подытожил, что план ВСУ заключается в том, чтобы дойти до Бердянска, захватить Васильевку, Пологи и Мелитополь, а также форсировать Днепр и захватить Запорожскую атомную электростанцию, передает РИА Новости.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал 9 ноября начать отвод войск за реку Днепр. По его словам, необходимо сделать все ради сохранения здоровья и жизни мирного населения Херсонской области, а также солдат российской армии.

Кроме того, корреспонденты рассказали, что российские военные покинули правый берег Днепра. По их словам, военные двигались по понтонам, а также по Антоновскому мосту.