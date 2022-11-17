Психолог Шахов рассказал о правиле трех «о» для сохранения семейного счастья

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Главные принципы семейного счастья можно обозначить тремя «о» — открытые финансы, открытые связи, открытые эмоции. Об этом рассказал психолог Александр Шахов.

Эксперт отметил, что невозможно представить себе отношения без проблем и конфликтов. Задача супругов — не избегать споров, а научиться разрешать конфликты так, чтобы они каждый раз сближали.

Психолог отметил, что парам до вступления в брак следует обсудить тему распределения денег в семье, так как часто конфликты возникают именно из-за финансовых вопросов.

Что касается открытых связей, то не нужно устанавливать пароли в телефоне и скрывать друг от друга переписку.

Шахов добавил, что открытость — основа счастливых отношений. Важно, чтобы в паре супруги могли делиться любыми эмоциями, в том числе и негативными, передает РИАМО.

До этого психолог Оксана Защиринская пояснила, почему некоторые мужчины выбирают женщин старше себя. По словам эксперта, мужчины любят чувствовать рядом с собой успешную женщину, передает Nation News.

Игнорирование проблем партнера и абьюз со стороны второй половинки являются «звоночками», сигнализирующими о том, что паре суждено расстаться. Такое мнение выразила психолог Юлия Жукова.