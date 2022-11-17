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Власти Одесской области сообщили о взрыве на инфраструктурном объекте

Анастасия Колоскова
В мире
Власти Одесской области сообщили о взрыве на инфраструктурном объекте
Фото: Unsplash

На одном из объектов инфраструктуры в Одесской области Украины произошел взрыв. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщил руководитель администрации региона Максим Марченко.

— Противник совершил ракетный удар по объекту инфраструктуры в нашей области, — написал он в Telegram-канале.

Марченко также предупредил об угрозе массированного ракетного удара по всей территории республики.

Он призвал жителей региона находиться в укрытиях, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что утром в четверг в ряде украинских регионов была объявлена воздушная тревога. Вначале тревогу объявили в Одесской и Николаевской областях, а позже — в Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Украине частях Запорожской и Херсонской областей.

15 ноября Россия нанесла ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Глава минэнерго республики Герман Галущенко назвал их самыми массированными за всю историю спецоперации.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские ракетные удары оставили без электричества почти десять миллионов жителей страны.

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