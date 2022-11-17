Полиция изъяла полкило героина у водителя BMW в Зеленограде

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Россия, Москва, Зеленоград, Середниковская улица Карта всех событий

Столичная полиция задержала наркоторговцев в Зеленограде. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в пятницу, 17 ноября.

По ее словам, в рамках профилактической операции сотрудники ГИБДД остановили автомобиль BMW на Середниковской улице. В машине находились два гостя столицы. Во время осмотра 30-летнего водителя полицейские обнаружили пластиковый пакет с 200 маленькими свертками. Их отправили на исследование.

Экспертиза показала, что в упаковках находится героин, масса которого составила около 500 граммов. По версии полиции, мужчины купили наркотик для последующей перепродажи.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Фигурантов заключили под стражу. Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Еще одну группу наркоторговцев с крупной партией героина задержали в Подмосковье. Иномарку, в которой находились молодые люди с третью килограмма героина, задержали сотрудники ГИБДД на дороге.