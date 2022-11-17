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Тренер Москвина оценила вклад Горшкова в развитие фигурного катания

Ирина Игнатенко
Общество
Тренер Москвина оценила вклад Горшкова в развитие фигурного катания
Фото: Youtube / Василий Конов

Президент Федерации фигурного катания на коньках России, советский фигурист Александр Горшков душевно и профессионально руководил организацией многие годы. Кроме того, он в паре с фигуристкой Людмилой Пахомовой он сумел вывести танцы на льду на более высокий уровень. Такими воспоминаниями о советском фигуристе поделилась заслуженный тренер России Тамара Москвина.

Она выразила слова соболезнования родственникам Горшкова, а также поклонникам фигурного катания, проживающим в России и за границей.

— Мы потеряли Александра Горшкова, который с Людмилой Пахомовой вывел когда-то танцы на льду на высокий уровень, они стали первыми олимпийскими чемпионами в этом виде, — отметила она в комментарии «360».

Ранее стало известно, что советский фигурист Александр Горшков скончался в возрасте 76 лет. Дата и место прощания с фигуристом станут известны позже.

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