Собянин принял решение о дополнительной поддержке московских экспортеров

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичные компании-экспортеры смогут возместить часть затрат на продажу продукции за пределами России по контрактам этого года, соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 17 ноября.

— Максимальный размер субсидии — три миллиона рублей, но не более 50 процентов от объема экспортной выручки и налогов, уплаченных в городской бюджет, — пояснили в пресс-службе мэра и правительства города.

На официальном сайте мэра Москвы при этом отметили, что, согласно ожиданиям, в 2022 году в текущих внешнеэкономических возможность компенсации поможет столичным экспортерам выйти на новые международные рынки и сохранить темпы развития.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что более 36 тысяч столичных компаний обратились к властям города за предоставлением антикризисных мер поддержки с момента их введения. По его словам, одной из самых востребованных мер стала отсрочка по аренде городского имущества и земельных участков.