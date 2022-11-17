Эколог Лебебева пояснила, почему живая елка лучше искусственной

Фото: Pexels

Покупка искусственной елки наносит окружающей среде больший ущерб, чем использование срубленного дерева. Однако есть нюанс — покупать елку нужно у продавцов с лицензией, а после Нового года отправлять дерево на переработку. Такое мнение высказала сотрудник комплекса переработки отходов Ирина Лебедева

Как отметила эксперт, искусственная елка наносит вред природе и на этапе утилизации, и на этапе производства. В атмосферу выделяются токсичные вещества.

— Даже если вы будете использовать одну искусственную елку в течение 15 лет, она все равно будет вреднее для экологии, чем 15 срубленных живых елочек, — пояснила она в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По словам Лебедевой, вред от срубания настоящих деревьев тоже есть, но, если покупать их у легальных продавцов и правильно утилизировать, можно минимизировать ущерб для природы.

В Московской области сезон работы елочных базаров по традиции стартует 1 декабря. Приобрести новогоднее дерево можно будет до 10 января, передает РИАМО.

1 ноября в столичных магазинах начали появляться новогодние украшения. «Вечерняя Москва» узнала, что сейчас выгоднее покупать и какими будут цены ближе к празднику.