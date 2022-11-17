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Приметы и советы

На Украине заявили о взрывах на предприятиях и объектах газодобычи страны

Лейла Алиева

Сюжет: 

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На Украине заявили о взрывах на предприятиях и объектах газодобычи страны
Фото: Unsplash

В Днепре прогремели взрывы на предприятиях и объектах газодобычи. Об этом заявил премьер Украины Денис Шмыгаль в четверг, 17 ноября.

— Пока над Киевом пролетают ракеты. Сейчас бомбят нашу газодобычу, бомбят наши предприятия в Днепре, «Южмаш», — приводит его слова РИА Новости.

В этот же день глава администрации области Максим Марченко сообщил о взрывах в Одесском регионе. По его словам, «противник совершил ракетный удар» по объекту критической инфраструктуры. В Днепропетровской области, по данным украинских СМИ, после ракетного удара возникли проблемы с подачей электричества. В городе, вероятно, работают силы ПВО.

Утром в четверг в ряде украинских регионов была объявлена воздушная тревога. Вначале тревогу объявили в Одесской и Николаевской областях, а позже — в Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Украине частях Запорожской и Херсонской областей.

15 ноября Россия нанесла ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Глава минэнерго республики Герман Галущенко назвал их самыми массированными за всю историю спецоперации.

Украина Взрывы газоснабжение
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