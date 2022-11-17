Глава СК Бастрыкин поручил проверить сообщение о мошенничестве с жильем в Подмосковье

Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил составить отчет по результатам проверки сообщения о мошенничестве с недвижимостью в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 17 ноября.

Информация об обманутых пяти семьях появилась в эфире федерального телеканала. СМИ сообщило, что потерпевшие выплатили застройщику крупные суммы за возведение коттеджей в Подмосковье, но компания не выполнила своих обязательств. Также в сюжете было сказано, что фирма уже привлекалась к уголовной ответственности за подобные действия, но продолжает заниматься продажей недвижимости.

Данную информацию ведомство и собирается проверить. Представить доклад об этом Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СКР по Московской области Александру Старикову.

Другой случай мошенничества с недвижимостью произошел в подмосковном Королеве. 80-летняя женщина поверила аферистам и лишилась 800 тысяч рублей и квартиры.