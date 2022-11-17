Порошенко рассказал о письме Зеленскому, отправленном накануне спецоперации

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Экс-президент Украины Петр Порошенко в январе текущего года отправил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому письмо, где описал потенциальные угрозы для страны. Об этом политик сообщил российским пранкерам Вовану и Лексусу в четверг, 17 ноября.

— В первые дни 2022 года, в начале января, я отправил Зеленскому письмо приватного, личного характера, конфиденциальное... В нем я объясняю, насколько опасна Чернобыльская АЭС, и как мы должны закрыть ЧАЭС, потому что это определенно опасно для Киева, — сказал он.

Экс-президент добавил, что в письме он также призвал Зеленского заблокировать Крым и описал методы для реализации данного плана. Кроме того, он дал советы для остановки возможной агрессии со стороны Белоруссии и как установить контакт с президентов республики Александром Лукашенко. По словам Порошенко, Зеленский тогда не отреагировал на предложения, передает РИА Новости.

До этого экс-лидер Украины заявил, что будущее его страны больше зависит от мудрости жителей Соединенных Штатов, чем от самих украинцев. Кроме того, политик подчеркнул, что не ставил перед собой цели исполнить Минские соглашения.